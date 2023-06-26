Историк Шаповалов назвал разграблением планы вывезти ценности Киево-Печерской лавры в ЕС

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.

«Это действительно варварский, чудовищный акт разграбления культурного наследия, причём, хочу подчеркнуть, что речь идёт о культурном наследии не только Украины, но и православной церкви, православного мира, и, конечно, то, что это решение последовало буквально сразу после того, как абсолютно неправовым, репрессивным образом украинское государство захватило лавру, это оправдало самые серьёзные опасения, которые были у православного мира», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина не просто уничтожает православную церковь, но и «наносит удар по православной культуре».

«Необходимо отметить, что Киево-Печерская лавра существует тысячу лет, она повидала самые страшные времена, времена оккупации, времена гражданских войн, смут, и тем не менее сейчас мы видим новые страшные бедствия, которые обрушились на православную святыню и которые, возможно, даже перевешивают те испытания, которые были перед лаврой», — заключил собеседник RT.

Ранее в РПЦ назвали чудовищным актом решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.

26 июня Служба внешней разведки России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и о передаче их западным странам.

В настоящее время проведена опись церковного имущества, выделены финансы для перевозки, подготовлен транспорт.