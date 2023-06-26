Российский разведчик заявил, что ВСУ не ведут наступления в Артёмовске

ВСУ не ведут наступательных действий на Артёмовск, украинские войска заняли оборону, заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки Вооружённых сил России.

«У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов», — цитирует его РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что российские войска контролируют дорогу, по которой ВСУ снабжают свои позиции.

«Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, то по ней отрабатывает ПТУР. Наша задача — это наблюдение и корректировка артиллерии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВС России вскрыли выдвижение трёх украинских штурмовых групп к северу от Артёмовска.

Также российские войска ударили по украинской пехоте из «Солнцепёка» в районе Артёмовска.

Удары пришлись по противнику в окрестностях Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки по ВСУ был нанесён ракетный удар из «Торнадо-С».