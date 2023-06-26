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ВС России ударили по украинской пехоте из «Солнцепёка» в районе Артёмовска

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Российские войска ударили по украинской пехоте из «Солнцепёка» в районе Артёмовска, заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепёк» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки», — цитирует его РИА Новости.

Астафьев уточнил, что удары пришлись по противнику в окрестностях Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки по ВСУ был нанесён ракетный удар из «Торнадо-С».

Ранее сообщалось, что ВС России продолжили вытеснять украинских военных с позиций дальше Артёмовска — разведчики 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск корректируют огонь танкистов при признаках передвижения пехоты ВСУ.

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