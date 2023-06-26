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Российские военные продолжили вытеснять ВСУ с позиций за Артёмовском

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ВС России продолжили вытеснять украинских военных с позиций дальше Артёмовска — разведчики 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск корректируют огонь танкистов при признаках передвижения пехоты ВСУ.

«В данный момент работаем по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам, которые обнаруживает наша разведка на переднем крае», — заявил командир танкового подразделения РИА Новости.

После работы танкиста противник покидает позиции, а вслед ему ведётся прицельный огонь из АГС и крупнокалиберных пулемётов с корректировкой с БПЛА. Завершающая стадия — работа расчёта миномёта калибра 82 мм.

«Сейчас у нас «зелёнка», противника особо не видно, как бы прячется по «зелёнке», а так в основном веду наблюдение. При возможности, если увидел, тогда уже отработал, если услышу технику — передаются координаты», — добавил ещё один боец.

Ранее Военная хроника сообщала, что тактика наземных войск Украины значительно поменялась, судя по последним нескольким дням наступления в Запорожье и на Южно-Донецком направлении.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что изменений ситуации в Артёмовске и по флангам города нет.

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