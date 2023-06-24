Пушилин заявил, что изменений ситуации в Артёмовске и по флангам города нет

Украинские военные продолжили обстреливать Артёмовск, но ситуация в городе и на флангах осталась без изменений.

«По Артёмовску: ситуация особо не поменялась, противник продолжал и сегодня обстрелы по самому городу. По флангам были попытки, и информационно пытались разгонять», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».

Пушилин добавил, что ВСУ пытаются прощупывать позиции российских войск, но изменений в расстановке сил нет.

Ранее Военная хроника сообщала, что тактика наземных войск Украины значительно поменялась, судя по последним нескольким дням наступления в Запорожье и на Южно-Донецком направлении.