Пушилин заявил, что изменений ситуации в Артёмовске и по флангам города нет
«По Артёмовску: ситуация особо не поменялась, противник продолжал и сегодня обстрелы по самому городу. По флангам были попытки, и информационно пытались разгонять», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».
Пушилин добавил, что ВСУ пытаются прощупывать позиции российских войск, но изменений в расстановке сил нет.
Ранее Военная хроника сообщала, что тактика наземных войск Украины значительно поменялась, судя по последним нескольким дням наступления в Запорожье и на Южно-Донецком направлении.