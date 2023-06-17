Судя по тому, как Вооружённые силы Украины наступают последние несколько дней в Запорожье и на Южно-Донецком направлении, тактика наземных войск Украины значительно поменялась, сообщает Военная хроника.

Так, если в первые дни украинские военные активно создавали иллюзию массового наступления силами более батальона, то сейчас в бой бросаются лишь небольшие взводные группы, до 30—40 человек максимум. На данный момент в треугольнике Пятихатки — Степовое — Малые Щербаки у ВСУ наибольшие потери.

Кроме того, по данным Военной хроники, существенная часть тяжёлой техники, включая танки Leopard и БМП Bradley, отведена в тылы для перегруппировки, ремонта и составления нового плана атаки.

«Существенные потери старшего командирского состава, способного на дерзкие рывки к линии фронта, влияют на моральный дух: среди мобилизованных украинцев всё больше отказников и «самострелов», как это уже было в Артёмовске», — сообщает Военная хроника.

Отмечается, что ВС Украины, вероятно, получили приказ беречь зарубежную бронетехнику, поэтому в бой всё чаще вводятся мобильные группы на броневиках MaxxPro и Mastiff, которые непригодны для лобовых атак.

Так, в результате перекоса в использовании лёгкой техники потери украинской армии за последние 72 часа увеличились до 880—930 убитых и раненых в сутки.

Военная хроника также сообщает, что, как только ВС Украины занимают определённые позиции, весь квадрат накрывается артиллерией, а ночью позиции отрабатывают вертолёты Ка-52 и Ми-28НМ. После этого украинские войска откатываются на исходные позиции без возможности закрепиться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления уже потеряли около 186 танков и 418 бронемашин.