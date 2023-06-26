Российские войска вскрыли передвижение трёх штурмовых групп ВСУ под Артёмовском
«Вскрыто выдвижение трёх штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнем миномётов наступающие силы врага были рассеяны», — цитирует его РИА Новости.
По словам Астафьева, российские военные также остановили попытки штурма ВСУ в районах Весёлого, Яковлевки, Красного, Берестового, Спорного и Белогоровки.
Также российские войска ударили по украинской пехоте из «Солнцепёка» в районе Артёмовска.
Удары пришлись по противнику в окрестностях Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки по ВСУ был нанесён ракетный удар из «Торнадо-С».