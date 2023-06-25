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Министр обороны Украины Резников: 2023 год приведёт к кардинальным переменам в конфликте

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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox заявил, что 2023 год приведёт к кардинальным переменам в конфликте.
Министр обороны Украины Резников: 2023 год приведёт к кардинальным переменам в конфликте
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

При этом Резников не ответил на вопрос о том, сколько продлится конфликт.

Говоря о контрнаступлении ВСУ, он сказал, что речь идёт о «подготовительной операции».

«Мы понимаем, что у них (российских сил. — RT) очень крепкие линии обороны, особенно минные поля», — добавил Резников.

23 июня представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ самоубийственно.

Он отметил, что контрнаступление уже стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных и нескольких сотен единиц бронетехники.

Газета The Times со ссылкой на бойца ВСУ сообщала, что многие украинские военные испытывают разочарование из-за ложных ожиданий, возложенных на них перед началом контрнаступления.

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