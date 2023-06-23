Небензя: контрнаступление Украины самоубийственно

Контрнаступление ВСУ самоубийственно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вооружённые силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что контрнаступление уже стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных и нескольких сотен единиц бронетехники.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.