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Небензя: контрнаступление Украины самоубийственно

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Контрнаступление ВСУ самоубийственно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: контрнаступление Украины самоубийственно
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Вооружённые силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что контрнаступление уже стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных и нескольких сотен единиц бронетехники.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

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