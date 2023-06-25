Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Киев хотел бы провести саммит мира на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона хотела бы провести глобальный «саммит мира» на Украине.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он сказал, что озвучил площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира.

«Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность провести у себя этот саммит, включая такие международные площадки, как Генеральная ассамблея ООН», — заявил Ермак.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать поражение по причине неудачи контрнаступления украинской армии.