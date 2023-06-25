Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Киев хотел бы провести саммит мира на Украине
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он сказал, что озвучил площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира.
«Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность провести у себя этот саммит, включая такие международные площадки, как Генеральная ассамблея ООН», — заявил Ермак.
Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать поражение по причине неудачи контрнаступления украинской армии.