Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-разведчик Риттер: Зеленскому придётся признать поражение после провала ВСУ

Короткая ссылка
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать поражение по причине провала контрнаступления украинской армии.

«Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат …, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что под проигравшими имеет в виду не только Украину, но и весь коллективный Запад.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить