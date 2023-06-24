Экс-разведчик Риттер: Зеленскому придётся признать поражение после провала ВСУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать поражение по причине провала контрнаступления украинской армии.

«Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат …, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что под проигравшими имеет в виду не только Украину, но и весь коллективный Запад.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.