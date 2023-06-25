Российская армия сорвала попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
«Артиллерией группировки в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка и Новосёловское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях», — цитирует ТАСС Зыбинского.
По его словам, потери противника составили более взвода живой силы.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.