Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил об успехах ВС России на Купянском направлении
- РИА Новости
«ВСУ, конечно, оказывают очень серьёзное сопротивление нашим войскам на Купянском направлении, но тем не менее за последние дни у наших подразделений есть определённые успехи», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ганчев добавил, что российские войска серьёзно притесняют ВСУ на левом берегу Оскола в восточной части Купянска.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о переброске украинскими боевиками оперативных резервов под Купянск.