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Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил об успехах ВС России на Купянском направлении

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Российские войска имеют определённые успехи на Купянском направлении. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил об успехах ВС России на Купянском направлении
  • РИА Новости

«ВСУ, конечно, оказывают очень серьёзное сопротивление нашим войскам на Купянском направлении, но тем не менее за последние дни у наших подразделений есть определённые успехи», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ганчев добавил, что российские войска серьёзно притесняют ВСУ на левом берегу Оскола в восточной части Купянска.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о переброске украинскими боевиками оперативных резервов под Купянск.

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