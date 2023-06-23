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Ганчев: для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило очень много наёмников

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Очень много наёмников поступило для усиления ВСУ на Купянском направлении.
Ганчев: для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило очень много наёмников
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил глава ВГА подконтрольной ВС России части Харьковской области Виталий Ганчев.

«Нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооружённых сил националистических формирований Украины поступило на усиление к ним западных наёмников», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ганчев уточнил, что фиксируются в том числе говорящие на французском и польском языках.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины на Луганском направлении воюют наёмники более чем из 15 стран.

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