Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Марочко: потери ВСУ при контрнаступлении заставили Киев ужесточить мобилизацию

Короткая ссылка
Потери украинских военных при контрнаступлении побудили Киев ужесточить мобилизационные мероприятия.
Марочко: потери ВСУ при контрнаступлении заставили Киев ужесточить мобилизацию
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Я глубоко убеждён, что всеобщая мобилизация в Киеве связана с успехами наших войск на линии боевого соприкосновения, потому что украинские войска сейчас несут катастрофические потери», — цитирует его ТАСС.

Он выразил мнение, что украинские власти «явно не рассчитывали» на такое количество потерь в ходе контрнаступления.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить