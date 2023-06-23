Потери украинских военных при контрнаступлении побудили Киев ужесточить мобилизационные мероприятия.

Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Я глубоко убеждён, что всеобщая мобилизация в Киеве связана с успехами наших войск на линии боевого соприкосновения, потому что украинские войска сейчас несут катастрофические потери», — цитирует его ТАСС.

Он выразил мнение, что украинские власти «явно не рассчитывали» на такое количество потерь в ходе контрнаступления.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.