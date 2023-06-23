Аналитик Юшков: США могут использовать иск «Нафтогаза» для изъятия российских активов

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT решение «Нафтогаза Украины« и ещё пяти компаний этой группы подать в американский суд иск о взыскании с России $5 млрд в качестве компенсации ущерба от потери активов в Крыму.

«Я думаю, что они подают в американский суд по двум причинам: во-первых, они рассчитывают на то, что к решениям американского суда будут больше прислушиваться во всём мире и проще будет арестовывать российские активы, выставлять на торги и потом все деньги забирать. Вторая причина — это то, что в США заморожены в том числе российские золотовалютные резервы. При этом украинцы подают иск не к «Газпрому», а к России как к государству, и Украина рассчитывает на то, что государственную собственность, те самые активы, им США отдаст», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что США пока не разработали механизм, как отбирать деньги у России, чтобы это «выглядело пристойно и легально».

«А тут получается, что американцы: «Мы не себе забираем, мы украинцам отдаём» — и Украина некую «победу» над Россией одержит. Я думаю, что Украина в итоге денег не получит. Часть помощи, которую США оказывают Украине, идёт как возвратные средства: они дают льготные кредиты... Получается, что США будут использовать данный иск, чтобы из замороженных российских активов часть денег забрать себе, а запишут это в счёт погашения долга Украине перед США, вполне возможно, что Украина живых денег и не увидит», — заключил собеседник RT.

Ранее «Нафтогаз Украины» инициировал взыскание с России компенсации за имущество в Крыму.

В апреле арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.