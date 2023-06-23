«Нафтогаз Украины» инициировал взыскание с России компенсации за имущество в Крыму
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Об этом говорится на сайте компании.
«Мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств», — говорится в релизе.
В компании добавили, что «Нафтогаз» работает над этим в США и других целевых юрисдикциях.
В апреле арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.