«Нафтогаз Украины» инициировал взыскание с России компенсации за имущество в Крыму

«Нафтогаз Украины» и ещё пять компаний этой группы подали в американский суд иск о взыскании с России $5 млрд в качестве компенсации за ущерб от потери активов в Крыму.

Об этом говорится на сайте компании.

«Мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств», — говорится в релизе.

В компании добавили, что «Нафтогаз» работает над этим в США и других целевых юрисдикциях.

В апреле арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.