«Нафтогаз» заявил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд за активы в Крыму

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Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.
«Нафтогаз» заявил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд за активы в Крыму
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, в «Нафтогазе» заявили, что решение было принято 12 апреля.

«Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания», — отмечается в сообщении компании.

«Нафтогаз Украины» в рамках процесса в суде в Гааге оценил почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.

В декабре 2020 года появилась информация, что «Энергоатом», оператор АЭС на Украине, начинает процесс против России в связи с потерей активов в Крыму.

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