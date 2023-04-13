«Нафтогаз» заявил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд за активы в Крыму
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, в «Нафтогазе» заявили, что решение было принято 12 апреля.
«Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания», — отмечается в сообщении компании.
«Нафтогаз Украины» в рамках процесса в суде в Гааге оценил почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.
В декабре 2020 года появилась информация, что «Энергоатом», оператор АЭС на Украине, начинает процесс против России в связи с потерей активов в Крыму.