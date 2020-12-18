«Энергоатом» Украины объявил о судебном процессе против России из-за активов в Крыму

«Энергоатом», оператор АЭС на Украине, начинает процесс против России в связи с потерей активов в Крыму. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Энергоатом» начинает процесс против России о компенсации за активы, утраченные в Крыму», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что 17 декабря заключили с международной юридической фирмой Shearman & Sterling договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре в Россию.

Ранее «Нафтогаз» Украины в рамках процесса в суде в Гааге оценил почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.

Как отмечал в беседе с ФАН сенатор Олег Морозов, говоря о претензиях «Нафтогаза», после референдума Крым является частью России, поэтому все разговоры о компенсации бессмысленны.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.