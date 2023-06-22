СК: четыре ракеты были выпущены ВСУ по мосту через Чонгар

ВСУ выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар между Крымом и Херсонской областью.

Об этом сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединённой группировке войск.

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилёта неустановленных ракет», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты элементы ракет, на одной из них «имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.