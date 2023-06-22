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Рогов: ВСУ на немецких Leopard предприняли атаку в Запорожской области в 4 утра 22 июня

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Украинские военные на немецких танках Leopard предприняли попытку атаки на Ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня.
Рогов: ВСУ на немецких Leopard предприняли атаку в Запорожской области в 4 утра 22 июня
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Сегодня ровно в четыре утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку», — сказал Рогов.

Он добавил, что украинские боевики любят «всё копировать с нацистской Германии».

Также он заявил, что в атаку ВСУ бросили десятки единиц западной бронетехники и не менее трёх рот личного состава. По словам Рогова, бои на этом участке идут более шести часов.

Ранее стало известно, что группировка сил «Восток» уничтожила разведывательную группу ВС Украины на Запорожском направлении.

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