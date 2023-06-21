Военная хроника: за 17 дней наступления ВСУ потеряли около 17—20 батальонов убитыми и ранеными

По данным Военной хроники, за 17 дней наступления ВСУ потеряли около 17—20 батальонов убитыми и ранеными. Это эквивалентно 16 тыс. человек, или пяти бригадам численностью 3,5 тыс. человек каждая.

В сообщении говорится, что всего украинские войска задействовали для наступления порядка пяти бригад из девяти подготовленных и оснащённых по стандартам НАТО. Военная хроника отмечает, что это значит, что «более половины резервов, подготовленных для удара, уже уничтожены».

В материале отмечается, что оборонительные сооружения так называемой российской «линии Суровикина» на всей протяжённости построены вдоль господствующих высот и хребтов. При этом оборона установлена на глубине 25—30 километров, а между оборонительными рубежами возведено несколько отдельных защитных зон.

«По сути, «линия Суровикина» постепенно становится для украинской армии «вторым Бахмутом» — для боевых действий в этом районе требуется всё больше войск, которые, помимо отправки резервов, приходится снимать с фронта на Лиманском, Купянском и других направлениях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что наступление ВСУ замедлилось настолько, что через некоторое время может перейти в позиционные бои.

«Несмотря на переброску в район наступления немецких танков Leopard 2 и сотен танков советского типа, украинские соединения слабо взаимодействуют друг с другом. Зачастую они вступают в бой на незнакомом участке, не согласовывая действия с соседними подразделениями, без актуальной разведывательной информации и без огневой поддержки, а также без централизованного управления», — информирует Военная хроника.

Уточняется, что из-за неправильных приказов и непонимания обстановки особо крупные потери несут элитные подразделения украинской армии, такие как 137-й и 88-й батальоны 35-й бригады морской пехоты, а также части 37-й ОБрМП ВСУ.

«Эти соединения выдвигались на штурм передовых рубежей охранения исключительно на лёгкой технике — бронеавтомобилях Oshkosh M-ATV и HTSV Wolfhound, а также французских AMX-10RC — техники, не подходящей для прорыва эшелонированной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя контрнаступление украинской армии, заявил, что наблюдается затишье, поскольку противник несёт потери.

При этом он добавил, что наступательный потенциал ВСУ на данный момент не исчерпан.

20 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.