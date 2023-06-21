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Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ на данный момент не исчерпан

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Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска несут серьёзные потери, но их наступательный потенциал на данный момент не исчерпан.
Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ на данный момент не исчерпан
  • AP
  • © Libkos

«Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также Путин, комментируя контрнаступление украинской армии, заявил, что наблюдается затишье, поскольку противник несёт потери.

По словам заместителя главы украинского Минобороны Анны Маляр, в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».

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