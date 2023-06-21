Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ на данный момент не исчерпан
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«Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Также Путин, комментируя контрнаступление украинской армии, заявил, что наблюдается затишье, поскольку противник несёт потери.
По словам заместителя главы украинского Минобороны Анны Маляр, в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».