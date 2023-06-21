В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами

В Минобороны Белоруссии сообщили о начале мобилизационных учений с военными комиссариатами Минской области.

«В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение. Основная цель — оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что учения проводятся согласно графику подготовки ВС республики. В ходе манёвров запланировано проведение комплекса мероприятий, направленных на развёртывание объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники.

Ранее сообщалось о прибытии в Белоруссию личного состава, вооружения и техники из состава общевойсковых и танковых соединений Вооружённых сил России в интересах повышения обороноспособности Союзного государства.