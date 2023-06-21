Офицер запаса армии Польши Пётр Павелка заявил, что украинцы, насильно призванные в ВС Украины, не проявляют рвения на тренировках.

Об этом он сообщил на своём YouTube-канале.

Он отметил, что по поведению насильно призванных украинцев понятно, что им всё равно, где они окажутся после обучения.

«Это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто всё равно», — цитирует Павелку РИА Новости.

В конце марта пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных.

Как сообщала 7 июня газета Taiwan News, воевавший на стороне Украины наёмник из Тайваня рассказал, что его взвод был уничтожен практически полностью дважды.