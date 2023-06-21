Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Поручик Павелка: насильно призванные украинцы не проявляют рвения на тренировках

Короткая ссылка
Офицер запаса армии Польши Пётр Павелка заявил, что украинцы, насильно призванные в ВС Украины, не проявляют рвения на тренировках.

Об этом он сообщил на своём YouTube-канале.

Он отметил, что по поведению насильно призванных украинцев понятно, что им всё равно, где они окажутся после обучения.

«Это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто всё равно», — цитирует Павелку РИА Новости.

В конце марта пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных.

Как сообщала 7 июня газета Taiwan News, воевавший на стороне Украины наёмник из Тайваня рассказал, что его взвод был уничтожен практически полностью дважды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить