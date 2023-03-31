В ВС Украины признали снижение мотивации у военнообязанных
По словам Гуменюк, которые приводит РИА Новости, снижение мотивации у военнообязанных также связано с длительностью военных действий.
Кроме того, добавила она, военнообязанные понимают численное превосходство российской армии.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что украинские власти рассматривают возможность отправки повесток военнообязанным посредством мессенджеров и смс-сообщений.