В ВС Украины признали снижение мотивации у военнообязанных

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Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что большое число уклонистов на Украине можно объяснить «снижением мотивационного ресурса» у военнообязанных.

По словам Гуменюк, которые приводит РИА Новости, снижение мотивации у военнообязанных также связано с длительностью военных действий.

Кроме того, добавила она, военнообязанные понимают численное превосходство российской армии.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что украинские власти рассматривают возможность отправки повесток военнообязанным посредством мессенджеров и смс-сообщений.

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