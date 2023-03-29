На Украине рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток
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Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал в эфире телемарафона.
По словам Вениславского, в уголовном кодексе Украины упоминается возможность уведомления гражданина о времени заседания суда через различные мессенджеры.
«Почему бы не экстраполировать эту ситуацию на военнообязанных?» — отметил он.
Он добавил, что в случае реализации таких планов смс-сообщение будет приравнено к бумажной повестке.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов Харькова.