На Украине рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток

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Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что украинские власти рассматривают возможность отправки повесток военнообязанным посредством мессенджеров и смс-сообщений.
На Украине рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток
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Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал в эфире телемарафона.

По словам Вениславского, в уголовном кодексе Украины упоминается возможность уведомления гражданина о времени заседания суда через различные мессенджеры.

«Почему бы не экстраполировать эту ситуацию на военнообязанных?» — отметил он.

Он добавил, что в случае реализации таких планов смс-сообщение будет приравнено к бумажной повестке.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов Харькова.

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