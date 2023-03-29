На Украине рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что украинские власти рассматривают возможность отправки повесток военнообязанным посредством мессенджеров и смс-сообщений.

Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал в эфире телемарафона.

По словам Вениславского, в уголовном кодексе Украины упоминается возможность уведомления гражданина о времени заседания суда через различные мессенджеры.

«Почему бы не экстраполировать эту ситуацию на военнообязанных?» — отметил он.

Он добавил, что в случае реализации таких планов смс-сообщение будет приравнено к бумажной повестке.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов Харькова.