Сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из ночных клубов Харькова.

Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».

«Сотрудники территориального центра комплектования наведались в один из клубов Харькова», — говорится в сообщении.

Сотрудники военкомата проверяли документы у посетителей и выписывали повестки.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что ВСУ могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского при продолжении боёв.

Также сообщалось, что на Украине сотрудников военкоматов отправили на фронт за невыполнение плана.