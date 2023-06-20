Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Замглавы МИД Украины опубликовала фотографии с Будановым после его долгого отсутствия

Короткая ссылка
Замглавы украинского МИД Эмине Джапарова опубликовала якобы свежие фотографии с Кириллом Будановым после того, как он долго не появлялся на публике.
Замглавы МИД Украины опубликовала фотографии с Будановым после его долгого отсутствия
  • Gettyimages.ru
  • © Laurent Van Der Stockt

По её словам, вместе с Будановым они участвовали во встрече с послом Японии на Украине Мацудой Кунинори.

«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», — написала она в соцсетях.

При этом пользователи в комментариях начали задаваться вопросами о подлинности этих фотографий.

Буданов не появлялся на публике с конца мая.

15 июня РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию украинской разведки. 

По данным агентства, после этого Буданова в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь бундесвера в Берлине, где он и находился до середины июня.

В британской газете The Daily Telegraph не смогли найти подтверждений того, что Буданов жив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить