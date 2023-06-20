Замглавы МИД Украины опубликовала фотографии с Будановым после его долгого отсутствия

Замглавы украинского МИД Эмине Джапарова опубликовала якобы свежие фотографии с Кириллом Будановым после того, как он долго не появлялся на публике.

По её словам, вместе с Будановым они участвовали во встрече с послом Японии на Украине Мацудой Кунинори.

«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», — написала она в соцсетях.

При этом пользователи в комментариях начали задаваться вопросами о подлинности этих фотографий.

Буданов не появлялся на публике с конца мая.

15 июня РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию украинской разведки.

По данным агентства, после этого Буданова в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь бундесвера в Берлине, где он и находился до середины июня.

В британской газете The Daily Telegraph не смогли найти подтверждений того, что Буданов жив.