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В The Telegraph не нашли подтверждений того, что начальник ГУР Украины Буданов жив

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В британской газете The Daily Telegraph не смогли найти подтверждений того, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов жив.
В The Telegraph не нашли подтверждений того, что начальник ГУР Украины Буданов жив
  • globallookpress.com

«Его текущее состояние неизвестно: помощники сказали The Telegraph, что он жив и здоров, но никаких фотографий, подтверждающих это, опубликовано не было», — говорится в сообщении издания.

15 июня РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию украинской разведки. 

По данным агентства, после этого Буданова в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь бундесвера в Берлине, где он и находился до середины июня.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета 16 июня.

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