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РИА Новости: глава украинской разведки Буданов находится с ранением в Берлине

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Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию ведомства.
РИА Новости: глава украинской разведки Буданов находится с ранением в Берлине
  • Gettyimages.ru
  • © Laurent Van Der Stockt

По данным источника РИА Новости, ракета попала в соседний кабинет.

После ранения главу украинской разведки эвакуировали на польскую базу в Жешув, откуда вывезли спецбортом ВВС США в Рамштайн.

На данный момент Буданов в тяжёлом состоянии находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Представитель российских силовых структур добавил, что источники в украинской военной разведке сообщили точное место — госпиталь находится по адресу Шарнхорстштрассе, 13, 10115.

5 июня в украинском Центре противодействия дезинформации сообщили, что новости о гибели главы украинской разведки от недавнего ракетного удара являются информационным вбросом.

25 мая он выступил с утверждением, что во время конфликта в Донбассе был серьёзно ранен, ему якобы попал в область под сердцем осколок мины, который «опасно вынуть».

Буданов также заявил, что в результате у него была «пробита спина и шея». 

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