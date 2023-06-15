РИА Новости: глава украинской разведки Буданов находится с ранением в Берлине

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию ведомства.

По данным источника РИА Новости, ракета попала в соседний кабинет.

После ранения главу украинской разведки эвакуировали на польскую базу в Жешув, откуда вывезли спецбортом ВВС США в Рамштайн.

На данный момент Буданов в тяжёлом состоянии находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Представитель российских силовых структур добавил, что источники в украинской военной разведке сообщили точное место — госпиталь находится по адресу Шарнхорстштрассе, 13, 10115.

5 июня в украинском Центре противодействия дезинформации сообщили, что новости о гибели главы украинской разведки от недавнего ракетного удара являются информационным вбросом.

25 мая он выступил с утверждением, что во время конфликта в Донбассе был серьёзно ранен, ему якобы попал в область под сердцем осколок мины, который «опасно вынуть».

Буданов также заявил, что в результате у него была «пробита спина и шея».