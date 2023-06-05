Киевские власти назвали сообщения о гибели главы ГУР Минобороны Буданова вбросом
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что, по данным сообщениям, Буданов погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» продолжается «подготовка к его захоронению».
Как заявили в Центре, эти сообщения являются информационным вбросом.
25 мая Буданов выступил с утверждением, что во время конфликта в Донбассе он был серьёзно ранен, ему якобы попал в область под сердцем осколок мины, который «опасно вынуть».
Он также заявил, что в результате у него была «пробита спина и шея».