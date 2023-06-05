Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Киевские власти назвали сообщения о гибели главы ГУР Минобороны Буданова вбросом

Короткая ссылка
В украинском Центре противодействия дезинформации сообщили, что в стране расходится новость о гибели руководителя ГУР Кирилла Буданова.
Киевские власти назвали сообщения о гибели главы ГУР Минобороны Буданова вбросом
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что, по данным сообщениям, Буданов погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» продолжается «подготовка к его захоронению».

Как заявили в Центре, эти сообщения являются информационным вбросом.

25 мая Буданов выступил с утверждением, что во время конфликта в Донбассе он был серьёзно ранен, ему якобы попал в область под сердцем осколок мины, который «опасно вынуть».

Он также заявил, что в результате у него была «пробита спина и шея». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить