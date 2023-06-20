ICTV: в Черкасской области произошли взрывы
Об этом информирует сайт новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV.
Информацию об этом приводит ТАСС.
Отмечается, что в регионе зафиксирована работа системы ПВО.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.