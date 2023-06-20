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ICTV: в Черкасской области произошли взрывы

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Взрывы произошли в Черкасской области на Украине.

Об этом информирует сайт новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV.

Информацию об этом приводит ТАСС.

Отмечается, что в регионе зафиксирована работа системы ПВО.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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