Воздушная тревога объявлена в Киеве и центральной части Украины

Воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сигнал тревоги звучит в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в контролируемых Киевом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сигнал тревоги звучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.