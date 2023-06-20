Воздушная тревога объявлена в Киеве и центральной части Украины
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сигнал тревоги звучит в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в контролируемых Киевом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сигнал тревоги звучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.