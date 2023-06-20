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Воздушная тревога объявлена в Киеве и центральной части Украины

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Воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сигнал тревоги звучит в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в контролируемых Киевом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сигнал тревоги звучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

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