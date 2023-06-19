Командир «Ахмата»: обстановка на Марьинском направлении находится под контролем ВС России

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что обстановка на Марьинском направлении находится под контролем Вооружённых сил России.

Об этом он написал в Telegram.

«На Марьинском направлении обстановка абсолютно подконтрольная», — говорится в сообщении.

Как отметил Алаудинов, украинская армия «планомерно задвигается назад» на этом участке фронта.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ВС Украины продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку.

14 июня он сообщил, что Вооружённые силы России за последние несколько дней улучшили позиции в Марьинке.