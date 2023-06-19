Минспорт Украины изменил приказ о неучастии в турнирах с россиянами

Министерство молодёжи и спорта Украины изменило приказ о неучастии украинцев в соревнованиях, на которых выступают спортсмены из России и Белоруссии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В новой редакции формулировка о запрете выступления на соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России или Белоруссии, изменена на «не командировать официальные делегации».

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.