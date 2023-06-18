WSJ: Ермак заявил, что «Минск-2» осложнил попытки достичь договорённостей с Россией
- РИА Новости
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Ермак утверждает, что попытки достичь договорённости с Россией были скованы соглашением 2015 года», — говорится в публикации.
Ермак заявил, что эти соглашения были заключены Киевом под давлением со стороны западных стран, пишет газета.
Отмечается, что, по мнению Ермака, Украина больше не нуждается в посредниках.
В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее».
Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».