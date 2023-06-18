WSJ: Ермак заявил, что «Минск-2» осложнил попытки достичь договорённостей с Россией

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что второе Минское соглашение от 2015 года затруднило попытки достичь договорённостей с Россией.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Ермак утверждает, что попытки достичь договорённости с Россией были скованы соглашением 2015 года», — говорится в публикации.

Ермак заявил, что эти соглашения были заключены Киевом под давлением со стороны западных стран, пишет газета.

Отмечается, что, по мнению Ермака, Украина больше не нуждается в посредниках.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее».

Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».