Экс-советник Кучмы Соскин: наступление ВСУ провалилось из-за просчётов Зеленского
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«Наступление началось, и ничего не получается… Наших много погибло, раненых много», — приводит РИА Новости слова Соскина.
Он отметил, что причина провала заключается в решении Зеленского наступать без должного количества западного вооружения.
По мнению политолога, необходимо либо сменить стратегию, либо отменить наступление.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов ранее заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки в ДНР.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.