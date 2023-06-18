Экс-советник Кучмы Соскин: наступление ВСУ провалилось из-за просчётов Зеленского

Наступление украинских войск провалилось по причине просчёта президента Украины Владимира Зеленского, решившего начать его без необходимого количества западного оружия, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Наступление началось, и ничего не получается… Наших много погибло, раненых много», — приводит РИА Новости слова Соскина.

Он отметил, что причина провала заключается в решении Зеленского наступать без должного количества западного вооружения.

По мнению политолога, необходимо либо сменить стратегию, либо отменить наступление.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов ранее заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки в ДНР.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.