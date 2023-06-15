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Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить импичмент Зеленскому из-за провала наступления

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Президента Украины Владимира Зеленского нужно снять с поста после провального контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Абсолютно бездарное и тупое наступление. Кто его планировал? За это надо отвечать. Это ты виноват, Зеленский, потому что ты в своих руках всю власть сосредоточил... Значит, надо начинать импичмент», — цитирует его РИА Новости.

Соскин назвал неудавшимся продвижение ВСУ в июне из-за ужасной подготовки, во время которой был допущен ряд ошибок. По его словам, вина за гибель и ранения тысяч украинцев «в результате этой идиотской операции» лежит на Зеленском.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов ранее заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки в ДНР.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.

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