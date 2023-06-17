Премьер Египта Мадбули: страны Африки продолжат миссию для достижения мира на Украине
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что страны Африки намерены продолжить свою посредническую миссию, направленную на урегулирование конфликта между Украиной и Россией.
- Gettyimages.ru
Его слова приводит ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации вокруг Украины.
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