Политик Филиппо допустил ввод войск НАТО на Украину после провала контрнаступления ВСУ
- РИА Новости
«И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — приводит РИА Новости слова Филиппо в Twitter.
Он отметил, что весь мир ждал контрнаступление украинских войск и оно не оправдало ожиданий.
Политик выразил мнение, что наступление потерпело фиаско.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.