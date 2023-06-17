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Политик Филиппо допустил ввод войск НАТО на Украину после провала контрнаступления ВСУ

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Страны Запада могут пойти на эскалацию украинского конфликта после неудачи контрнаступления ВСУ, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Политик Филиппо допустил ввод войск НАТО на Украину после провала контрнаступления ВСУ
  • РИА Новости

«И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — приводит РИА Новости слова Филиппо в Twitter.

Он отметил, что весь мир ждал контрнаступление украинских войск и оно не оправдало ожиданий.

Политик выразил мнение, что наступление потерпело фиаско.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.

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