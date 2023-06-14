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Политик Филиппо заявил о провале контрнаступления армии Зеленского при поддержке НАТО

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Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что контрнаступление армии президента Украины Владимира Зеленского под эгидой Североатлантического альянса провалилось.
Политик Филиппо заявил о провале контрнаступления армии Зеленского при поддержке НАТО
  • AP
  • © Libkos

Об этом он заявил в своём YouTube-канале.

«На самом деле всё очень плохо — это фиаско Зеленского», — сказал Филиппо. Его слова приводит РИА Новости.

Французский политик отметил, что даже всесторонняя помощь НАТО в организации наступления ВСУ не смогла повлиять на его исход.

Филиппо добавил, что последние события в зоне боевых действий показали отсутствие у Киева шанса на успех.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.

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