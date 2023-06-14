Политик Филиппо заявил о провале контрнаступления армии Зеленского при поддержке НАТО

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что контрнаступление армии президента Украины Владимира Зеленского под эгидой Североатлантического альянса провалилось.

Об этом он заявил в своём YouTube-канале.

«На самом деле всё очень плохо — это фиаско Зеленского», — сказал Филиппо. Его слова приводит РИА Новости.

Французский политик отметил, что даже всесторонняя помощь НАТО в организации наступления ВСУ не смогла повлиять на его исход.

Филиппо добавил, что последние события в зоне боевых действий показали отсутствие у Киева шанса на успех.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.