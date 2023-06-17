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Житель Самарканда убил двоих дочерей и сына после ссоры с женой по телефону

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Житель Самарканда убил троих своих детей после телефонной ссоры с женой, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.
Житель Самарканда убил двоих дочерей и сына после ссоры с женой по телефону
  • AP

«В Самарканде 36-летний мужчина убил кухонным ножом своих несовершеннолетних детей — двух девочек и одного мальчика, после ссоры по телефону с женой, работающей в Израиле», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным ведомства, мужчина совершил попытку самоубийства, сейчас он госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.

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