Житель Самарканда убил двоих дочерей и сына после ссоры с женой по телефону
- AP
«В Самарканде 36-летний мужчина убил кухонным ножом своих несовершеннолетних детей — двух девочек и одного мальчика, после ссоры по телефону с женой, работающей в Израиле», — приводит РИА Новости сообщение.
Согласно данным ведомства, мужчина совершил попытку самоубийства, сейчас он госпитализирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.