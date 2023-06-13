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Житель Красноярского края подозревается в убийстве трёхлетней дочери

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По данным региональной прокуратуры, житель Красноярского края застрелил свою трёхлетнюю дочь, когда перезаряжал ружье.

«Предварительно установлено, что в ночь с 12 на 13 июня 2023 г. трёхлетняя девочка находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км. от посёлка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района вместе со своей семьёй», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в момент разрядки незаконно хранившегося у него ружья, отец произвёл выстрел в свою дочь.

Родители доставили девочку в больницу, но спасти ребёнка не удалось.

Прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.

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