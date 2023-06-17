ВС России 16 июня нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, объект поражён
- РИА Новости
«16 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара назначенный объект был поражён.
Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.