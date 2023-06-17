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ВС России 16 июня нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, объект поражён

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Российские военные в пятницу, 16 июня, нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, цель удара была достигнута, сообщает Минобороны России.
ВС России 16 июня нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, объект поражён
  • РИА Новости

«16 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара назначенный объект был поражён.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.

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