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Военная хроника: сразу несколько ракет могло прилететь по штабу ГУР Украины в Киеве 30 мая

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Telegram-канал Военная хроника пишет, что сразу несколько ракет могло прилететь по штабу ГУР Украины в Киеве 30 мая.
Военная хроника: сразу несколько ракет могло прилететь по штабу ГУР Украины в Киеве 30 мая
  • РИА Новости

По данным канала, часть ракет должна была поразить объекты ПВО, другие ракеты — само здание на Рыбальском острове.

Первая ракета, согласно возможной схеме действий, пробивает перекрытия административного корпуса или взрывается на глубине нескольких метров без повреждения здания, после чего блокируется выход на поверхность и переход между нулевыми уровнями.

Вторая ракета, в свою очередь, поражает необходимый объект со стороны воды, вызывая затопление подземных коммуникаций вместе с дежурными офицерами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.

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