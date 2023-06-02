Военная хроника: сразу несколько ракет могло прилететь по штабу ГУР Украины в Киеве 30 мая
- РИА Новости
По данным канала, часть ракет должна была поразить объекты ПВО, другие ракеты — само здание на Рыбальском острове.
Первая ракета, согласно возможной схеме действий, пробивает перекрытия административного корпуса или взрывается на глубине нескольких метров без повреждения здания, после чего блокируется выход на поверхность и переход между нулевыми уровнями.
Вторая ракета, в свою очередь, поражает необходимый объект со стороны воды, вызывая затопление подземных коммуникаций вместе с дежурными офицерами.
Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.