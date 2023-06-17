Минэнерго Украины заявило о повреждении энергетической инфраструктуры в трёх областях
- AP
«Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть потребителей в Черниговской области остаются без света.
Энергетики работают над ликвидацией последствий.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина просит европейские страны значительно увеличить поставки электроэнергии.