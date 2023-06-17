Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минэнерго Украины заявило о повреждении энергетической инфраструктуры в трёх областях

Короткая ссылка
Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, сообщает украинское Министерство энергетики.
Минэнерго Украины заявило о повреждении энергетической инфраструктуры в трёх областях
  • AP

«Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть потребителей в Черниговской области остаются без света.

Энергетики работают над ликвидацией последствий.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина просит европейские страны значительно увеличить поставки электроэнергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить