Минэнерго Украины заявило о повреждении энергетической инфраструктуры в трёх областях

Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, сообщает украинское Министерство энергетики.

«Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть потребителей в Черниговской области остаются без света.

Энергетики работают над ликвидацией последствий.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина просит европейские страны значительно увеличить поставки электроэнергии.