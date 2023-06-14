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«Укрэнерго»: на Украине после ремонта возобновили работу одного из атомных блоков

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На Украине после ремонта возобновлена работа одного из атомных блоков.
«Укрэнерго»: на Украине после ремонта возобновили работу одного из атомных блоков
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«С начала суток начал работать после планового ремонта один из атомных блоков. Возвращение ясной погоды позволило активизировать выработку электроэнергии на солнечных электростанциях», — говорится в сообщении.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина просит европейские страны значительно увеличить поставки электроэнергии.

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