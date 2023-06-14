«Укрэнерго»: на Украине после ремонта возобновили работу одного из атомных блоков

На Украине после ремонта возобновлена работа одного из атомных блоков.

AFP

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Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». «С начала суток начал работать после планового ремонта один из атомных блоков. Возвращение ясной погоды позволило активизировать выработку электроэнергии на солнечных электростанциях», — говорится в сообщении. Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина просит европейские страны значительно увеличить поставки электроэнергии.