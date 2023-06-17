Балицкий: деятельность 60 ДРГ пресекли в Запорожской области после присоединения к России

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что на территории Запорожской области с момента её вхождения в состав России были задержаны участники более 60 диверсионно-разведывательных групп.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Балицкого, год назад ситуация обстояла гораздо тяжелее. Как отметил врио главы региона, на нашей территории противник сегодня не так активен.

«На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ», — сказал Балицкий.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что попытки ДРГ ВСУ проникнуть на левобережье пресекаются ВС России.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон «Запад-Ахмат» задействуют в предотвращении вылазок ДРГ в приграничье.