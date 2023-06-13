Глава Новой Каховки: попытки ДРГ ВСУ проникнуть на левобережье пресекаются ВС России

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что все попытки украинских ДРГ проникнуть на левобережье после разрушения Каховской ГЭС пресекаются ВС России.

По его словам, украинские диверсионные группы, пользуясь фактом усложнения ситуации и контроля за берегом, осуществляют попытки проникать на левобережье после разрушения станции.

«Попытки пресекаются Министерством обороны (России. — RT)», — подчеркнул он.

По словам Леонтьева, киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.